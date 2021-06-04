Философ и политолог Андрей Ермолаев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил, что в ближайшее двадцатилетие будет происходить освоение Арктики, что повлияет на отношения в Юго-Восточной Азии.

“Арктические стратегии - это не просто амбиции отдельных государств или союзов там что-то поиметь с нефтью, газом. По-сути своей, освоение севера в ближайшие 10-20 лет сыграет революционную роль в отношениях таких уже, казалось бы, стабильных и сложившихся крупных геоэкономических кластеров, как индийский и Юго-Восточноазиатский. Это не только изменения морских путей, это формирование новых территорий активного, индустриального, инфраструктурного развития”, - сказал Андрей Ермолаев.

Он отметил, что это позволит освоить территории Евразии, которые невозможно было освоить по суше без открывшегося морского пространства.

“Это новые флоты. Это новые требования к безопасности, вооружениям и технологиям. И так далее. Это большой соблазн для перестройки и смещения центров развития в знакомой нам Европе, потому что это открывает большие горизонты, например, для Северной Европы. Которая становится новым центром сосредоточения интересов”, - добавил Ермолаев.

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