На какие территории распространяется и на какие не распространяется земельная реформа? В программе «Развилка» с Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев сообщил, что вне реформы остаются территории под зданиями и земли оккупированных областей - Донецкой и Луганской.

Политолог отмечает, что на землю под домами земельная реформа не распространяется, но это пока, ведь вопрос уже подняли.

В этом контексте Бизяев вообще рассуждает о сути частной собственности и аренды. В пример он приводит торговый центр, который арендует какое-то количество земли, ставит на нее свои магазины и дает их в аренду уже другим людям. «Возьмите любой крупнейший торговый центр в Киеве. Земля в аренде. А тут говорят: “Дружище, выкупай. Или мы ее продадим”. И выкатывают цену», - возмущается эксперт.

Бизяев отмечает, что оккупированная территория Луганской и Донецкой областей также остается вне земельной реформой. В то же время он рассуждает, как изменится расклад, если удастся реинтегрировать эти территории. «Донбасс, по моему ощущению, должен стать тем экономическим хабом, который потянет за собой всю Украину», - убежден политолог. Он добавляет, что сейчас на Донбассе многое разрушили, но всегда можно восстановить.

Также эксперт добавляет, что монополии не будет, власть скорее будет пытаться сохранять баланс во владении земли.

Напоминаем, Бизяев заявил, что без Майданов и революций власть не будет бояться людей.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев объяснил, почему Стерненко не получилось сделать неформальным лидером улиц.