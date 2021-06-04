Может ли Россия официально признать независимость «народных республик» и через них вести торговлю с Украиной? Этот вопрос в программе «Развилка.LIVE» рассматривает политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«Судя по последним заявлениям Пескова, Россия не собирается признавать «ЛДНР». Для России важны не Донецк и Луганск, а концепция новой Европы. Во всяком случае, я так понимаю ситуацию, но я не специалист по России. Но, по-моему, сейчас она заинтересована в том, чтобы, наоборот, схлопывать эти конфликты. Вспомните, первым таким конфликтом после начала эпидемии коронавируса был армяно-азербайджанский – и в нём Путин фактически был на стороне Алиева», - считает эксперт.

Он отмечает, что претензии есть с обеих сторон, и от этого никуда деться нельзя.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, при каких условиях в Украине возможен Майдан.

Также Бизяев объяснил, почему Сергей Стерненко не смог стать лидером уличного протеста.

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