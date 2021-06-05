Приближенные к руководству национального регулятора НКРЭКУ паразитируют на государственных энергетических компаниях, в первую очередь «Энергоатоме». Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат, глава Временной следственной комиссии по вопросам кризиса в энергетике Валентин Наливайченко.

«Последние два года группа приближенных к руководству НКРЕКП фирм-прокладок паразитируют на государственных энергетических компаниях, зарабатывая миллиарды гривен на национальных активах», - отметил нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что 2 июня НКРЕКП открыто стала на защиту схем «торговли воздухом» и компаний, которые только за прошлый год ограбили государственный «Энергоатом» минимум на 8 миллиардов гривен.

"Подчеркиваю, руководство НКРЭКУ приняло откровенно коррупционное решение, которое позволит приближенным к нему трейдерам и в дальнейшем паразитировать на государственных предприятиях. Наша ВСК в парламенте проводит собственное расследование, кто именно стоит за этим решением, и какие коррупционные мотивы были у членов НКРЕКП для его принятия», - отметил экс-глава СБУ.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЕКП официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.