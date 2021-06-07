Европейская бизнес ассоциация выразила обеспокоенность планами Кабинета министров ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников энергии
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление ассоциации.
По оценкам ЕБА, такая инициатива приведет к дополнительным расходам производителей электроэнергии в 1,63 млрд грн в год и будет нарушением обязательств, закрепленных в Меморандуме с инвесторами.
«По предварительным подсчетам, введение акциза приведет к дополнительным расходам производителей э/э из ВИЭ в размере 1,63 млрд грн ежегодно», – указала ЕБА в релизе.
В ЕБА подчеркнули, что изменения налогового законодательства, согласно принципу стабильности такого законодательства, не должны приниматься позже, чем за шесть месяцев до нового бюджетного периода. А большинство норм законопроект предлагает сделать действующими с 1 июля этого года, что является нарушением.
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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину из-за систематического нарушения украинским правительством обязательств в секторе ВДЭ. Решение о прекращении сотрудничества принято непосредственно после инициативы Кабмина ввести новый акцизный налог на «зеленую» энергию.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.