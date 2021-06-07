Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал о важности накопления капитала. По его мнению, чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.

«За последние 30 лет украинцы практически не сформировали капитал. Очень мало людей, которые смогли заработать на капитал, который начинал бы работать на них. Я имею ввиду, владение каким-то предприятием, которое может быть капитализировано или даже недвижимость, которую вы сдаете в аренду – это тоже считается капиталом, который приносит вам пассивный доход», - отметил Балашов.

По словам политика, капитал формируется в первые экономические годы жизни, то есть 20-35 лет. По мнению Балашова, капитал должен быть сформирован с 20 до 35 лет, потому что дальше человек теряет свой потенциал и заходит новое поколение, а те, кто успели создать капитал, начинают от него получать деньги.

«Люди, которые не сформировали капитал, чувствуют себя всё хуже и хуже, потому что: ожидание пенсии – пенсия 2 тысячи гривен, ожидание чуда, что вам государство даст когда-то деньги – исчезает вместе с вашей жизнью. Если у вас нет капитала и нет сил, а пришла старость и вам не на что жить, потому что у вас нет пассивного дохода, то вы обречены на нищую старость», - подчеркнул эксперт.

Как отмечает Балашов, именно к этому приводит то, что за 30 лет украинцам не дали возможности сформировать капитал, а олигархическая система давала безумные капиталы олигархам.

Напомним, Politeka публиковала заявление Балашова, что на самом деле свобода – это уважение ваших прав.

Ранее Politeka распространяла мнение Балашова, что на сегодняшний день у нас очевидный внешний враг – это путинская кремлевская братия.