Экономист Юрий Атаманюк в программе «Politeka news» предложил альтернативу закона о деолигархизации. По его словам, достаточно провести амнистию и пересчет капиталов, исходя из которого вынудить олигархов уплатить компенсацию в бюджет.

«В обществе это воспринимается как борьба с олигархами, но не амнистия капиталов под любые проценты. Те, кто являются богатыми людьми и участвовали в приватизации стратегических государственных активов, приватизировали их по льготным ценам и налоги платили по льготной схематике. Два варианта есть: забрать и поделить или предложить прозрачные условия финансовой компенсации», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, вариантом «забрать и поделить» пользовались большевики 100 лет назад и это ни к чему хорошему не привело, а второй вариант «финансовая компенсация» более сложный, но эффективный.

«Имущество олигархов, которые участвовали в приватизации стратегических активов, должно быть оценено международной оценкой и они должны уплатить 18% подоходного налога и всё. Государство помогает вам очиститься – вы помогаете государству. Первая десятка украинского Forbes: до миллиарда каждый должен был бы уплатить в бюджет», - подчеркнул Атаманюк.

Как предложил эксперт, для всего остального бизнеса – амнистия нулевая, но после заявления ими декларации, они обязаны будут на 10% купить облигации внутреннего рынка.

«Мы сразу получаем деньги в бюджет и удешевление содержания нашего государственного долга, возвращаем в правовое поле весь украинский бизнес, имеем пласт законного задекларированного среднего класса людей, которые могут открыто участвовать в дальнейшей приватизации и инвестировать. Это должно быть в комплексе со всеми другими реформами», - заявил Атаманюк.

Напомним, для Politeka Атаманюк рассказал о внешней политике Украины.

Ранее Politeka публиковала мнение Атаманюка: «для меня эта точка, когда будет достроен Северный поток-2, вызывает колоссальные опасения и не только экономически».