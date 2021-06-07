Глава Ассоциации плательщиков налогов Украины Григол Катамадзе в программе “Личность” с Сергеем Дойко заявил, что он решил сменить гражданство на украинское, поскольку никогда не чувствовал себя иностранцем в Украине.

Григол Катамадзе отметил, что он решил сменить гражданство с грузинского на украинское, потому что это был осознанный шаг.

"Почему я получил украинское гражданство. Во-первых, потому что для меня Украина... Я не чувствовал никогда себя иностранцем в Украине. Представляя другую страну, будучи послом Грузии в Украине, я не чувствовал здесь себя иностранцем. Потому что в Киеве, в Украине, прошла моя юность. И формирование как личности прошло в Киеве. В так называемом желтом корпусе старом Киевского национального университета", - сказал Катамадзе.

Он отметил, что когда он приехал в Украину - это было как первая любовь.

"До того, как я получил гражданство, мне же ничего не мешало. Я и до этого был президентом Ассоциации налогоплательщиков. Пытался делать все, что от меня зависит, чтобы быть полезным Украине. Но что произошло в 2019 году: когда был день инаугурации президента, я очень хорошо помню - я включил телевизор... Все время с начала, как Владимир Зеленский ушел из дома в Верховную Раду, и до последнего момента, как он закончил свою инаугурационную речь - я ни на секунду не присел... У меня было такое ощущение, что идет новая волна", - добавил Григол Катамадзе.

По его словам, он через неделю обратился к президенту с просьбой получить украинское гражданство.

"Я хотел бы, чтобы тот опыт, который был, использовать его, сколько Господь Бог дал мне жить. Потому что с Украиной связана вся жизнь. В том числе - дипломатическая карьера", - подчеркнул Катамадзе.

Как сообщала Politeka, Катамадзе обосновал необходимость реформировать украинские правоохранительные органы и создать БЭБ.

Также Politeka сообщала, что президент АНУ Григол Катамадзе и заместитель министра МВД Антон Геращенко подписали меморандум о сотрудничестве.