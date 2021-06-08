Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников сделает недоступным для Украины привлечение иностранного капитала
Об этом сообщил вице-президент по развитию бизнеса норвежской компании-девелопера ветроэнергетики NBT Магнус Йохансен.
«Стоимость финансирования - это самое главное, на что нужно ориентироваться, чтобы снизить стоимость электроэнергии для населения Украины. Следовательно, основное внимание следует уделять пониманию того, как снизить стоимость финансирования, а не действиям, которые увеличивают ее с и без того высоких уровней», - отметил топ-менеджер.
Он подчеркнул, что с началом кризиса на энергорынке в 2019 году, ставки по кредитам в проект ВИЭ возросли на 3-4%, что
«Это очень высокие цифры, и они являются прямым следствием бесхозяйственности в секторе возобновляемых источников энергии», - отметил Йохансен.
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Планы украинского правительства ввести новый акцизный налог со ставкой 3,2% топ-менеджер NBT назвал попыткой окончательно уничтожить привлекательность сектора возобновляемой энергетики Украины.
«Мы не любим критиковать, но честно говоря: такое ощущение, что нас пригласили на хороший ужин в «дом Украины», мы принесли хорошее красное вино и с нетерпением ждали хорошего вечера - но вместо этого мы получили удар (изменение тарифа задним числом и все еще не полное выполнение Меморандума) и теперь кто-то продолжает нас пинать (акцизный сбор), пока мы лежим на полу», - отметил Йохансен.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.