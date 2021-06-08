Произвол на уровне НКРЭКУ, махинации и схемы краж на государственных компаний не дают энергорынку выйти из кризиса

Об этом заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Решить проблему было бы несложно, если бы просто прекратился беспредел, который происходит на уровне регулятора, НКРЭКУ, с тарифами, и прекратились кражи из государственных крупных энергокомпаний, которые за прошлый год достигли фантастических, рекордных убытков», - отметил Тынный в эфире телеканала «Україна24».

По его словам, кризис будет лишь усугубляется, пока злоупотребления на уровне НКРЭКУ не будут прекращены.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЕКП официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.