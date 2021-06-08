Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» заявил, что каждый может быть успешным, надо лишь найти свою иерархию. По его словам, Зеленский сейчас строит другую иерархию из нового поколения.

«Мы всегда разбиваемся по иерархии. Действительно существует низший класс и высший, но это не стационарно, потому что мы живем в мире, где есть разные иерархии. Мало того, что у нас разные цивилизации, у нас разные иерархии. Если вы не успешны в этой иерархии, это не значит, что вы будете неуспешным в другой. Просто надо найти свою иерархию, в которой вы будете успешны», - отметил Балашов.

Эксперт привел в пример эксперимент с крысами: крыс поселили в один вольер, и со временем самые слабые крысы начали приносить корм самым сильным, но когда в один вольер поселили тех, которые были «самые сильные», они все равно поделились по предыдущему принципу.

«На наших глазах происходит очень резкая смена поколений. Когда распался Советский Союз, образовалось новое государство, которое сложило новую иерархию, в которой мы прожили всего 28 лет. Произошел полный информационный разрыв. У нас до сих пор жив первый президент», - подчеркнул эксперт.

По словам Балашова, первый президент Украины, когда пришел к власти не смог её удержать, потому что для него множество партий и так далее было в новинку, и он не смог справиться. Как отметил Балашов, Кучма лучше разобрался, и ему удалось создать олигархическую систему.

«Зеленский сейчас строит другую иерархию, потому что пришло новое поколение – произошел информационный разрыв с предыдущим поколением, и они начали их просто не замечать. Мы видим, как бьются Тимошенко, Гройсман, Яценюк, но их уже не замечают, потому что они не участвуют в политической жизни страны», - рассказал Балашов.

Напомним, Politeka публиковала мнение Балашова, что семьи начинают распадаться из-за нестабильной социальной обстановки.

Ранее на Politeka Балашов заявил, что чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.

https://youtu.be/mO_yErYnApo