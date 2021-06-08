Сегодня Зеленский чувствует себя хозяином ситуации, у него нет конкурентов, и это дает ему ощущение силы. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал политолог, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко.

«Зеленский видит, что у него нет конкурентов. У Януковича в 2012 году тоже не было конкурентов. Более того, в разгар Майдана около 25 процентов к февралю 2012 года были готовы голосовать за Януковича на выборах. Это тоже был феномен», - говорит Бондаренко.

Что касается нынешней ситуации, у Зеленского тоже нет конкурентов, отмечает он.

«Но в то же время у него нет и коллективного анти-Зеленского, а у Януковича в 2012 году он был. Именно тогда появились Кличко, Яценюк, Тягнибок. Но сейчас нет того, кто с ним бы мог тягаться сейчас. Поэтому он чувствует себя уверенно. Он понимает, что если завтра досрочные выборы – он на этих выборах побеждает», - отмечает эксперт.

Он отмечает, что действующий Президент пользуется поддержкой Запада в целом, при этом он может иногда даже дерзить в отношениях с ним.

«Он и Москве, и Вашингтону посылает сигнал: «Я готов общаться без посредников, готов общаться на равных с Путиным, Байденом». В Москве, между прочим, именно так расшифровали этот сигнал. Зеленский понял, что он может дерзить сильным мира сего, он может дерзить внутри Украины, и ему за это ничего не будет. Отталкиваясь от этого, он просто начинает демонстрировать мышцы, начинает демонстрировать, что он уже не актер, не комик – он уже политик», - заключает Бондаренко.

Напомним, Янукович совершил ошибку, когда начал атаку на всех, - Романенко.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, как Зеленский сможет снова победить на выборах.