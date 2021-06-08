В своем блоге «Загородний говорит» политолог Тарас Загородний рассказал о страстях, которые накаляются вокруг конституционного закона, который открывает рынок земли в Украине.

«На прошлой неделе было представление в Конституционный суд со стороны неугомонной Юлии Владимировны (я имею в виду Тимошенко), которая не только готовит референдум – она собрала 11 тысяч людей в инициативные группы. Собирают три миллиона подписей о проведении референдума. Украинцев спросят, готовы ли они поддержать вопрос в том, чтобы землю можно было продавать только государству», - рассказывает он.

Политолог считает идею референдума правильной.

«Потому что земля – это ресурс, а не территория, которую можно продавать. Землю всегда нужно давать в аренду, а лучше пусть она будет государственная, а местные органы власти на аукционах будут ее продавать в долгосрочную аренду. Тогда более-менее контролируемо что-то будет происходить на земле», - рассуждает эксперт.

Он напомнил, что под стенами Конституционного суда состоялся митинг противников открытия рынка земли в Украине.

«Было возобновлено рассмотрение дела о земле – очень, кстати, правильно. Конституционный суд может это остановить, решение для этого уже есть. Но Конституционный суд у нас был практически заблокирован, когда задним числом был отменен указ о назначении господина Тупицкого, и даже сняли его с должности судьи. Это нонсенс, потому что не имеет права Президент такого делать своим указом», - считает Загородний.

Он надеется, что «этот беспредел остановят. Опасность ситуации с землей в том, что она может стать триггером для власти: триггером протестов, триггером давления, который наложится на рост тарифов (а тарифы будут расти), на снижение уровня жизни и так далее».

Напомним, Загородний рассказал, как открывали рынок земли в Азии.

Ранее Politeka сообщала о том, что регулирование государством рынка земли должно быть обязательным на уровне минимальных нормативов, - Загородний.