Нынешняя ситуация в стране выглядит так: будем держать бизнес под контролем, будем держать в узде для того, чтобы они приходили и с нами договаривались, чтоб они понимали, кто центр принятия решений. Чтобы не они нам диктовали условия, а мы им. Об этом заявил политолог, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы»
«Телеканалы сейчас играют роль не столько политического рычага, сколько являются инструментом в переговорных процессах с той же Банковой и другими. Если уже нет политических сил, которые финансируются олигархами, то, соответственно, нет и потребности превращать их в партийный рупор», - считает Бондаренко.
Сейчас, скорее, идет борьба за рейтинги телеканалов, продолжает он.
«Более того, каждый олигарх понимает, что наиболее активная часть народа уходит из телевидения в Интернет, а на Интернет они пока что не особо имеют влияние. Олигархи теряют интерес к инструментам, которые ранее были плотью от плоти их олигархического естества. Но свои активы они содержат и приумножают. Соответственно, они используют то же телевидение скорее для своих корпоративных войн, чем для политического влияния. Еще при прошлом президенте стало заметно, что не столько телевизор делает политику, сколько социальные сети и Интернет», - констатирует политолог.
Он делает вывод: «Сейчас, когда говорят о деолигархизации, то на самом деле не столько для борьбы с олигархами, сколько используют ее как элемент шантажа этих самых олигархов», - резюмирует он.
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Напомним, это было не единственное правило, которое Янукович решил нарушить, - Бондаренко.
Ранее, как сообщала Politeka, Бондаренко рассказал о своем уходе из политики.