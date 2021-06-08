Нынешняя ситуация в стране выглядит так: будем держать бизнес под контролем, будем держать в узде для того, чтобы они приходили и с нами договаривались, чтоб они понимали, кто центр принятия решений. Чтобы не они нам диктовали условия, а мы им. Об этом заявил политолог, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы»

«Телеканалы сейчас играют роль не столько политического рычага, сколько являются инструментом в переговорных процессах с той же Банковой и другими. Если уже нет политических сил, которые финансируются олигархами, то, соответственно, нет и потребности превращать их в партийный рупор», - считает Бондаренко.

Сейчас, скорее, идет борьба за рейтинги телеканалов, продолжает он.

«Более того, каждый олигарх понимает, что наиболее активная часть народа уходит из телевидения в Интернет, а на Интернет они пока что не особо имеют влияние. Олигархи теряют интерес к инструментам, которые ранее были плотью от плоти их олигархического естества. Но свои активы они содержат и приумножают. Соответственно, они используют то же телевидение скорее для своих корпоративных войн, чем для политического влияния. Еще при прошлом президенте стало заметно, что не столько телевизор делает политику, сколько социальные сети и Интернет», - констатирует политолог.

Он делает вывод: «Сейчас, когда говорят о деолигархизации, то на самом деле не столько для борьбы с олигархами, сколько используют ее как элемент шантажа этих самых олигархов», - резюмирует он.

Напомним, это было не единственное правило, которое Янукович решил нарушить, - Бондаренко.

Ранее, как сообщала Politeka, Бондаренко рассказал о своем уходе из политики.

https://youtu.be/j1IpBn7qBJc