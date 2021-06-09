Если правительство и дальше будет нарушать условия меморандума с инвесторами, это нанесет сильный удар по инвестиционной привлекательности страны, заявил генеральный директор холдинга UFuture Николай Тимощук
«Если ты реструктуризировал свои обязательства, ты все равно должен их выполнять. Хуже всего, когда какие-то горячие головы сейчас говорят, что "зеленый" тариф нужно отменить или ввести какой-то акциз на "зеленую" электроэнергию», - отметил Тимощук.
Он почеркнул, что в таком случае экономика Украины может стать менее конкурентоспособной и весь экспорт страны будет облагаться дополнительным налогом, который планируют ввести все страны мира, включая ЕС и Китай.
Глава UFuture отметил, что на данный момент доходность объектов возобновляемой энергетики находится в районе 10%.
«Все рассказы, что инвесторы жиреют на "зеленом" тарифе, – это все сказки. К сожалению», - отметил Тимощук.
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UFuture - инвестиционный холдинг с активами в том числе возобновляемой энергетике. Компания создана 2017 Василием Хмельницким.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.