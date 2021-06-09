К сожалению, к пророческим предсказаниям Джохара Дудаева о том, что РФ будет вести войну, где ей вздумается и в том числе на территории Украины, в то время никто не прислушался. Об этом рассказал основатель и президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик Гари Табаху в программе «On target с капитаном Гари Табах» на YouTube.

«На тот момент, когда Дудаев провозгласил независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия от РСФСР и СССР, я не понимал идею происходящего. Теперь я понимаю, что он пытался сделать то же самое, что сейчас делаем мы. Украина борется за свою землю, за свою страну и независимость», - сказал Малик.

Малик вспомнил, что Дудаев предсказывал нападение РФ на Украину и это было очевидным фактом, в том числе и для него, единственное это то, что Сергей не рассчитывал увидеть все это на своем веку.

«По факту РФ вкинула в войну с Украиной огромные деньги и функционально, и по численности солдат – она намного больше. Наши ребята в то время в основном все делали на патриотизме. У нас была армия резервистов, которая насчитывала около 200 тысяч дембелей. Очень многие из них пошли на войну, это бывшие офицеры. Это целая армия, которой просто надо дать самоорганизоваться», - рассказал Малик.

Малик вспомнил, что при обсуждении в 2014 году сложившейся ситуации они думали, как правильно организовать и обеспечить людей, которые хотели идти добровольцами. Ведь если при 200 тысячах резервистов на войну пошел бы каждый десятый – это 20-тысячная армия.

«У этих людей должны быть три самых главных вещи. Это маттехобеспечение, вещи и экипировка. Юридическое обеспечение, потому что пока ты бегаешь с ружьем – ты охотник, а если применил – ты убийца. И третий вопрос, если кто-то гибнет, обеспечить их семьи, прокормить и дать детям образование. Это базовый пакет во всем мире при потере кормильца», - резюмировал Малик.

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