Политолог Вадим Карасёв в своем блоге заявил, что на постсоветском пространстве происходят геополитические изменения. По его словам, всё уже не будет как предыдущие 30 лет – сейчас все страны переживают геополитические изменения.
«Заканчивается 30-летний период развития постсоветских государств. Мы видим, как меняется Беларусь, исторически расходятся траектории Беларуси и Украины, какая революция ждет Беларусь и Украину. Беларусь идет фактически всё ближе и ближе к России. Украина пытается найти своё место и обозначить новый курс в НАТО уже при Зеленском», - отметил Карасёв.
По словам эксперта, для интеграции Украины в НАТО придется много чего менять, потому что общая политическая ситуация в странах бывшего СССР меняется, и не учитывать их фактор в этом вопросе для Украины невозможно.
«Во всем мире меняется ситуация с безопасностью, а это означает, что нужны новые гарантии безопасности независимости и территориального суверенитета. Надо менять подходы во внешней политике и дипломатии. Украина могла бы выработать региональную повестку, связанную со своим местом в Восточной Европе, ведь Украина – естественный стратегический геополитический хаб, ворота с Европы в Евразию», - подчеркнул Карасёв.
По словам эксперта, Зеленский сейчас пробует, насколько Запад геополитически может приблизить к себе Украину, учитывая фактор России. Как отмечает Карасёв, так, как было предыдущие 30 лет, уже не будет.
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«На постсоветском пространстве все страны переживают свои эволюционные изменения. Наступает новая геополитическая реальность, но главное, чтобы это столкновение с новой геополитической реальностью не было сплошным минусом, и страна могла адаптироваться к этим изменениям», - рассказал политолог.
Напомним, Politeka публиковала мысль Карасёва, что в политике дружбы нет.
Ранее для Politeka Карасёв рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами.