Политолог Вадим Карасёв в своем блоге заявил, что на постсоветском пространстве происходят геополитические изменения. По его словам, всё уже не будет как предыдущие 30 лет – сейчас все страны переживают геополитические изменения.

«Заканчивается 30-летний период развития постсоветских государств. Мы видим, как меняется Беларусь, исторически расходятся траектории Беларуси и Украины, какая революция ждет Беларусь и Украину. Беларусь идет фактически всё ближе и ближе к России. Украина пытается найти своё место и обозначить новый курс в НАТО уже при Зеленском», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, для интеграции Украины в НАТО придется много чего менять, потому что общая политическая ситуация в странах бывшего СССР меняется, и не учитывать их фактор в этом вопросе для Украины невозможно.

«Во всем мире меняется ситуация с безопасностью, а это означает, что нужны новые гарантии безопасности независимости и территориального суверенитета. Надо менять подходы во внешней политике и дипломатии. Украина могла бы выработать региональную повестку, связанную со своим местом в Восточной Европе, ведь Украина – естественный стратегический геополитический хаб, ворота с Европы в Евразию», - подчеркнул Карасёв.

По словам эксперта, Зеленский сейчас пробует, насколько Запад геополитически может приблизить к себе Украину, учитывая фактор России. Как отмечает Карасёв, так, как было предыдущие 30 лет, уже не будет.

«На постсоветском пространстве все страны переживают свои эволюционные изменения. Наступает новая геополитическая реальность, но главное, чтобы это столкновение с новой геополитической реальностью не было сплошным минусом, и страна могла адаптироваться к этим изменениям», - рассказал политолог.

Напомним, Politeka публиковала мысль Карасёва, что в политике дружбы нет.

Ранее для Politeka Карасёв рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами.