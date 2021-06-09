Политолог Вадим Карасев в своём блоге рассказал об отношениях Украины с США. По его словам, США знают позицию Украины во всех геополитических вопросах, но что будет дальше – узнаем после встречи Байдена с Путиным

«В Украине была делегация американских сенаторов и конгрессменов. Я думаю, что Конгресс, неважно демократы или республиканцы, тоже повлиял на Белый дом, чтобы были соблюдены не только правила приличия, а и правильный рациональный расчет. Отсюда и звонок Байдена Зеленскому и приглашение Зеленского с визитом в Вашингтон в июле», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, состоится этот визит перед саммитом Байдена и Путина или после – разницы нет, потому что Байден в любом случае будет говорить с Путиным об Украине.

«Американская сторона и так хорошо знает позицию Украины и по Северному потоку-2 и сближению с НАТО и по отношениям с Россией и что происходит на Донбассе. Всё это американцы и так знают, а вот после встречи Байдена с Путиным, исходя из результатов, можно будет сформулировать более четкие приоритеты США относительно Украины», - отметил Карасёв.

Как отметил политолог, узнать полную позицию США мы сможем, учитывая итог встречи Байдена с Путиным, но, как отмечает Карасёв, Байден звонил Зеленскому и уверял его, что не забывает вопрос Украины и в разговоре с Путиным его обязательно поднимет.

Напомним, Politeka публиковала мысль Карасёва, что в политике дружбы нет.

Ранее для Politeka Карасёв рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами.

https://youtu.be/IcWdhswkc3g