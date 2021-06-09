Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, что дальше будет с олигархами. По его словам, олигархи проиграли.

«Эти олигархические каналы воют: «несправедливо, неправильно!» – это значит что-то они (власть, - ред.) делают для них «хорошее» (сарказм, - ред.). Значит, смерть олигархата близка, раз завыли собаки. Олигархи, на самом деле, пр****ли страну корпорациям: вы не смогли собраться, отменить налоги для себя, для людей что-то сделать полезное и пр****ли страну – теперь корпорации заходят и вас выгоняют», - отметил Балашов.

По словам эксперта, большим корпорациям нет выгоды сотрудничать с олигархами, поэтому олигархические монополии начали вытесняться. Как отмечает Балашов, олигархи переживут несколько периодов из-за закона о деолигархизации: отторжение, гнев (через СМИ), торг, депрессия и принятие.

«Они не будут знать, что делать. Они поймут, что у них всё кончено. Нет входа в министерство, судейский корпус и правительство. За ними следит международное сообщество, потому что «на хвост этого кота повесили консервную банку «олигарх» и он с ней бегает». И дальше принятие – «успокойся, у тебя осталось 100 миллионов, всё, живи с этим, «мучайся на 100 миллионов», - рассказал Балашов.

Эксперт отметил, что олигархам придется еще и жить в своей стране, потому что клеймо «олигарх» им не даст закрепиться в других странах.

Напомним, Politeka публиковала мнение Балашова, что если условия будут созданы – сюда хлынут деньги. Обычно об этом говорят все политики, но не говорят как.

Ранее Politeka распространяла мысль Балашова, что чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.