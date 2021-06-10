Детективы НАБУ отказались от нелепого иска против прокурора по уже закрытому делу «Роттердам+» и теперь должны сконцентрироваться на реальных коррупционных делах в энергетике.

Об этом заявил бывший глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Детективы наконец признали то, что нам с вами давно было известно: в деле нет и никогда не было убытков, потерпевших и вообще состава преступления. И это нужно было признать еще несколько лет назад.», - отметил нардеп.

Экс-глава отметил, что НАБУ получило болезненный, но важный урок, почему нужно расследовать реальные коррупционные схемы и преступления, а не мифы, созданные на телеканалах олигархов.

«А реальная коррупция - это импорт электроэнергии из России и Беларуси, это сейшельские оффшоры руководства НКРЕКП, это схемы «торговли воздухом», которые наносят государственным компаниям миллиардные убытки», - добавил нардеп.

Он напомнил, что временная следственная комиссия парламента уже предоставила исчерпывающие доказательства вопиющих злоупотреблений топчиновников из НКРЭКУ, которых достаточно, чтобы вернуть государственным компаниям украденные у них средства.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

8 июня НАБУ отозвало свой иск против прокурора САП, который закрыл дело «Роттердам+» после чего Высший антикоррупционный суд окончательно закрыл дело.

Расследование "Роттердам +" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было выявлено ни убытков от действия формулы, ни потерпевших.