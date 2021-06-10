Законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен учитывать состояние и возможности отечественной промышленности и устанавливать реалистичные сроки для проведения экомодернизации. Об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера в блоге на сайте «Корреспондент».

«Нет сомнений в том, что итоговый текст з/п должен имплементировать положения Директивы ЕС 2010/75\ЕС о промышленных выбросах и соответствовать принципам европейской экологической политики Green Deal. Однако авторы должны учитывать технический и технологический разрыв, который сегодня существует между Евросоюзом и Украиной», - написал Магера.

Депутат подчеркнул: Украина не должна слепо переносить европейские экологические нормы в свое законодательство, тем более что положения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС этого не требуют. И необходимо установить реалистичные сроки для проведения переоснащения промышленности. По его мнению, именно из-за того, что нормы законопроекта не учитывали отечественных реалий, уже две попытки утвердить его в парламенте провалились.

«Даже в СНБО предупреждали: внедрение НДТМ в Украине за четыре года может стать угрозой экономической безопасности. В Европейской бизнес-ассоциации напомнили: предприятия ЕС шли к экомодернизации десятки лет. И еще столько же этот процесс будет продолжаться», - напомнил Магера.

Кроме того, он обратил внимание, что в законопроекте не предусмотрен механизм финансовой поддержки экомодернизации со стороны государства, авторы документа предлагают провести ее за счет бизнеса, что несправедливо по отношению к отечественным промышленным предприятиям, которые дают рабочие места для миллионов украинцев.

«Нельзя всю финансовую нагрузку взвалить на частный бизнес. Если мы говорим о внедрении европейской практики, необходимо отметить: власти ЕС вложили в помощь промышленным компаниям сотни миллиардов евро, а до 2030 года в проекты по декарбонизации и внедрению экологических технологий планируют вложить еще 1 трлн евро», - написал Магера.

Депутат считает, что законопроект должен быть существенно доработан с учетом украинских экономических реалий.

«Очень хочется, чтобы бизнес наконец получил ответ, как будут профинансированы 270 млрд грн затрат, необходимых на проведение экомодернизации. Хочется увидеть реальные сроки внедрения НДТМ, минимум 15-20 лет, и механизмы локализации, которые дадут возможность принять участие в модернизации украинским производителям оборудования, а не только европейцам», - подчеркнул Магера.

Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявил, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.