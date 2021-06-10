Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, как создается общественная организация.

«Регистрация общественной организации не требует серьезных каких-то первых вкладов. Практически как ФОП открывается. Самое главное, что открыть ее может один человек. Не нужно там группы лиц, какие-то убеждения… Вот он придумал себе какой-то устав, пошел, зарегистрировался – вот он уже в одном лице – это уже общественная организация. То есть они делают свои удостоверения, знаки различные, ношение формы…», - говорит эксперт.

Он добавил, что в Украине более 300 политических партий.

«Каждая политическая партия для того, чтобы зарегистрироваться… Это нужно как минимум собрать подписи 2/3 областей Украины, 2/3 районов. То есть это очень серьезная и трудоемкая работа. Собрать не менее 10 тысяч подписей. Представляете, 300 партий, если поделить на количество украинцев? То есть практически каждый украинец может одновременно быть, наверное, в нескольких партиях. К сожалению, это стало предметом заработка», - сказал Пелюховский.

По его мнению, Украина должна заниматься развитием производства и улучшением благосостояния украинцев.

«Открытие производства – это уже предусматривает рабочие места, фонд заработной платы… Чтобы мы отошли от сырьевого придатка и выйти на европейский – даже на мировые – рынки продажи готовой продукции. У нас очень большой потенциал, у нас все для этого есть», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Пелюховский рассказал, будет ли новая революция.

Также Politeka сообщала, что Пелюховский рассказал, сколько Украина теряет от контрабанды в морских портах.