В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» журналист и публицист Всеволод Непогодин предположил, по какому сценарию будет проходить встреча Байдена с Путиным.

«Я думаю, что она не будет какой-то прорывной. Я думаю, будут какие-то очень общие сухие дипломатические фразы. Там не будет какой-то такой прорывной повестки», - рассуждает Непогодин.

Он отмечает, что на встрече будут подниматься вопросы и Украины, и Беларуси, в частности Протасевича и Донбасса. Но журналист сомневается в том, что что-то на самом деле изменится.

В то же время он считает, что качественные изменения будут тогда, когда на политическую арену выйдет молодое поколение. «Поменяется и президент США – будет более молодой, и президент Российской Федерации, то же самое и президент Китая… Должно пройти время. И должно пройти омоложение», - утверждает Непогодин.

Эксперт также поднимает тему Донбасса и даже сравнивает его с Приднестровьем. Он объясняет, что из этой самопровозглашенной республики уже как 29 лет не выходят российские войска.

«Да, там нет военных действий, но ситуация, как по Троцкому – ни мира, ни войны. Приднестровье – это у нас вот рядом, просто под боком… Это Донбасс, скажем так, в миниатюре», - подчеркивает публицист. В этом же контексте он советует вспомнить и другие подобные республики, куда пришли российские войска и откуда так и не вышли, - это Южная Осетия и Абхазия.

Напоминаем, Непогодин рассказал, как украинцы могут сделать Украину сверхдержавой.

Ранее Politeka сообщала о том, что Непогодин рассказал, будут ли перевыборы.