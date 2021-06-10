Повышение экологических налогов никак не повлияет на состояние окружающей среды, если эти деньги будут направляться просто в бюджет

Привлеченные средства нужно вкладывать в модернизацию промышленности. Такое мнение высказал гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов, комментируя изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают рост ряда экологических налогов и сборов.

«Если собираются налоги за воздействие на окружающую среду, то они должны направляться на решение проблем окружающей среды. Мы не должны заниматься лечением последствий, а устранять причину. Для этого нужно проводить экологическую модернизацию нашей промышленности и каким-то образом стимулировать этот процесс, стимулировать инвестиции в экологические проекты и программы», - подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация, в которой эконалог нужен лишь для наполнения бюджета, а не решения экологических проблем, свидетельствует о том, что власть не способна эффективно распоряжаться средствами.

«Если налоги повышаются просто для того, чтобы заткнуть дыры в бюджете, то это не совсем вопрос экологии. Это вопрос государственного управления финансами. Видимо, никто не хочет искать эффективность внутри себя - бороться с коррупцией, неэффективным использованием государственных средств и воровством. А хочет просто поднимать налоги и зачислять деньги даже не в спецфонд, а в общий фонд бюджета», - уверен Антипов.

Напомним, в Раду подали проект изменений в Налоговый кодекс, который предполагает существенное повышение налогов и сборов практически со всех отраслей. Ряд ассоциаций и международных организаций уже выступили с критикой проекта: по их мнению, принятие подобных документов возможно только после широкой общественной дискуссии с привлечением отраслевых экспертов и представителей бизнеса, в противном случае экономическая ситуация в Украине значительно ухудшится.