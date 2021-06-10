На сегодня Украина не превышает международные обязательства ни по одному из выбросов от ТЭС-валовые выбросы составляют вдвое меньше зафиксированного показателя.



Об этом вчера во время панельной дискуссии на форуме «Украина 30. Экология» заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов, комментируя реализацию Украиной Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ).



При этом чиновник предостерег, что, если ничего не делать, то уже начиная с 2025 г. есть риск превышать эти показатели, что может привести к нарушению Украиной международных обязательств.



» И здесь у нас, по большому счету, только два пути: либо мы делаем эту модернизацию до того времени, либо нам придется определенные блоки выводить с работы, с генерации, либо переводить их на другие виды топлива", - отметил он.



Чиновник сообщил, что это вызов для отрасли и угольная генерация должна идти по пути оптимизации оборудования, которое работает на угле, его модернизации именно в том количестве, которое необходимо для безопасной и устойчивой работы энергетической системы. Вся остальная генерация, по его мнению, должна быть построена уже с учетом экологических требований и с учетом того, что источником энергии должны быть, в первую очередь, невикопні виды топлива».



По словам Немчинова, на сегодня важным также остается просмотр актуальности НПСВ и поиск источников финансирования его реализации.



«Нужно разработать механизм финансирования - за счет чего мы будем проводить эту экологическую модернизацию. Это-самое главное. И, во-вторых, это все же пересмотреть план. На сегодня перечень блоков, тот перечень оборудования, который есть в НПСВ, он не соответствует реальной картине, он не отвечает ситуации в стране», - отметил он.



Напомним, как ранее сообщали в ДТЭК Ахметова - крупнейшего игрока угольной отрасли Украины – ТЭС компании за последние 8 лет сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%. Сокращение выбросов произошло за счет изменения энергобаланса, в частности, снижение доли ТЭС и роста использования возобновляемых источников энергии, а также системных инвестиций компании в строительство и модернизацию электрофильтров.



Как известно, Национальный план по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ) было утверждено Кабинетом министров в ноябре 2017 г. Документ определяет намерения Украины как члена Энергетического Сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.