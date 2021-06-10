Предложенное правительством повышение экологического налога (законопроект №5600) не обеспечит улучшения экологической ситуации. Прежде всего необходимо изменить механизм перераспределения так, чтобы средства от этого налога использовались по целевому назначению, и направлялись на екомодернізацію промышленности

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Величина эконалог должна иметь не только фискальный характер, а содержать поощрительную, мотивационную, стимулирующую составляющую. Практика экспериментов для быстрых и необоснованных решений должна быть прекращена! Денежные средства от сбора экологического налога должны иметь целевой характер и направляться только на экологические проекты и снижения выбросов парниковых газов», - отметила Цыганок.

Она отметила: средства от эконалога используются не по назначению, и власть должна в первую очередь обеспечить их целевое использование, а не просто увеличивать ставки налога.

"Государство нуждается в создании действенного механизма стимулирования экомодернизации всех отраслей хозяйствования. Необходимо создание возможностей для использования средств экологического налога промышленными предприятиями на экологические проекты и снижение выбросов парниковых газов», - считает Цыганок.

По ее мнению, рост ставок экологического налога должно быть прогнозируемым, то есть должен быть утвержден план повышения ставок экологического налога на 5-10 лет, что даст возможность предприятиям планировать свою хозяйственную деятельность с учетом ужесточения экологических требований.

«Единственным способом эффективного использования эконалога являются целевое обособление средств плательщиков экологического налога (+ других екокоштів), возможно, создания фонда (вроде Фонда энергоэффективности или Экологического фонда Республики Польша). Это даст возможность финансировать длительные стоимостные проекты как для государственных (коммунальных), так и для частных предприятий, не ограничиваясь бюджетным годом. Это также даст возможность привлечения иностранных инвестиций в экологическую сферу», - добавила Цыганок.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В то же время народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что экологический налог должен стимулировать экомодернизацию промышленности, а не использоваться государством исключительно в качестве карательного инструмента.