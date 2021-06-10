Президент сейчас ощущает сильное сопротивление со стороны Рады и судей, и это существенно тормозит ход реформ в Украине. Об этом рассказал политический аналитик Петр Волощенко в программе «А как на самом деле» с Мирославой Бобровской

«Судьи показали зубы. Нужно менять судебную систему, но не так топорно. Судьи – это вечная власть независимо от Президента. Такая борьба пошла в Украине впервые. Президент столкнулся с очень сильным сопротивлением корпорации. Это круче Верховной Рады, депутатов, бывших силовиков. Это намного круче. Они неприкосновенны, и на них не действуют даже императивные мандаты», - считает политический эксперт.

Он указывает, что в истории судебной системы почти нет случаев, когда палата кого-то исключала.

«Они как одна семья. Даже этой переаттестацией они многих подпугнули, они стали хорошими, это опять помогло их приземлить. Но они все практически вернулись переаттестованные. Да, не вошли слишком уж одиозные, но поставили своих», - рассказывает Волощенко.

Политический аналитик считает, что при таком подходе Президенту не удастся реализовать свою предвыборную программу за пять лет.

«Но пять лет для того в Украине – мало. Я боюсь, что Зеленскому не хватит времени, чтобы все поменять. Потому что до этого было значительно больше по одной схеме. Конечно, за пару лет кое-что сделано, но этого мало. Нужно делать больше. Он может это делать, у него есть харизма. Он еще не зарвался», - считает он.

Волощенко высказал предположение, что следующий год покажет больше результатов или больше провалов.

«Даже вторая пресс-конференция показала, что он уже в теме. Первая была ни о чем, просто как знакомство, с приколами, шутками. А вот вторая уже была по сути», - резюмирует он.

Напомним, провести экомодернизацию за год невозможно, на это нужно 10-12 лет, - президент.

Как сообщает Politeka, Крупный капитал начнёт «партизанскую» работу по мягкому демонтажу режима, - Ермолаев.