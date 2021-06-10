Северный поток-2 - не самая большая угроза ГТС Украины, настоящей проблемой является Турецкий поток. Так сказал политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале Знай24.

Как говорит гость программы, эту тему уже обсудили чуть ли не все. «Прогнозы в основном сходятся к тому, что мы потеряем определенный объем газа», - сообщает Бизяев. Он также добавляет, что этот прогноз сбудется, если Европа не перейдет поскорее на водородную экономику, из-за которой у нее вырастут потребности и Украина сможет нарастить объем.

«Вырастет потребность – мы сможем каким-то образом «пропетлять», не опускаясь в транзите до цифры менее 40 млрд кубов в год, которая позволит нашей транспортной системе оставаться на точке безубыточности», - объясняет Бизяев. По мнению политолога, нужно поднять объем как минимум до 40 миллиардов кубов газа, чтобы украинская газотранспортная система не стала убыточной.

Он также отмечает, что не Байден скажет последнее слово в деле строительства Северного потока-2. «Тем силам, которые помогли Байдену с помощью простых операций стать президентом США, всеравно, сколько будет в Европе Северных потоков», - рассуждает эксперт. Бизяев подчеркивает, что между артикуляцией и действиями есть разница, а в этом как раз таки и проблема. Он отмечает, что экономика США не дает им возможности, например, установить розетки на каждой заправке, ведь нет энергии.

В то же время эксперт объясняет, что запуск Северного потока-2 никак не помешает работе украинской газотранспортной системы. По его мнению, настоящую угрозу представляет Турецкий поток.

«До этого вопроса у нас почему-то копья не ломались. Южное направление – это большая часть транзита нашего газа», - говорит Бизяев. Он отмечает, что Европе, куда идет украинский газ, безразлична ГТС Украины. А Турецкий поток, как объясняет политолог, закроет это направление и государство будет иметь убытки.

Также эксперт объясняет, что себестоимость газа увеличивается, если его меньше прокачивать, но это требует и развития инфраструктуры. «А за чей счет банкет?», - спрашивает он.

Напоминаем, Бизяев рассказал, как будет формироваться цена на газ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев очертил уровень коррупции в Украине.