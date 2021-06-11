Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, кто продвигал идею инкорпорации Украины в единое таможенное пространство.

«Была группа, которая сосредоточена была в том числе вокруг Николая Яновича Азарова – группа экономистов. Вот они продвигали идею как раз интеграции Украины в единое таможенное пространство. Тем более, что предложения, которые делались тогда Украине, были более чем выгодны», - говорит эксперт.

По его словам, эти предложения были даже более выгодны, чем те, которые делались со стороны Европы.

«Соглашение об ассоциации с Европой у нас существовало на уровне мифов и на уровне некоего такого тотема, перед которым мы поклонялись, не особо задаваясь вопросом, выгодно или не выгодно», - сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что предложения РФ с политической точки зрения были, естественно, неприемлемыми для Украины.

«Но в то же время с точки зрения экономики, а также с точки зрения коррупционной составляющей было очень даже выгодно», - констатирует политолог.

Бондаренко отмечает, что с точки зрения украинской правящей элиты это было супервыгодное предложение, потому что все товары, которые шли на территорию РФ с Европы, растамаживались бы в Украине.

«Но с точки зрения политической мифологии – мы же идем в Европу, мы же придем в Европу скоро… И, соответственно, мы скоро станем частью Европы. В этом отношении как раз стоит отдать должное Януковичу и его команде. Они наступили на горло своей песне, то есть наступили на свой карман, и, соответственно, решили отказаться от того, что предлагала Россия», - резюмировал эксперт.

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