Организатором презентации Гуманитарной стратегии воссоединения Украины выступила Национальная платформа примирения и единства (НППЕ), сообщила пресс-служба платформы в Facebook, передает "Гордон".

Лидер НППЕ Сергей Сивохо рассказал, что в основу представленного документа легла работа платформы в сотрудничестве с Украинским институтом политики над правками к законопроекту о переходном периоде.



"Впервые за семь лет войны на Донбассе появилась Гуманитарная стратегия воссоединения Украины. В разработке принимали участие ведущие украинские академики, а также эксперты по вопросам урегулирования конфликтов. Стратегия сможет стать основой государственной политики реинтеграции Донбасса. Она направлена на возвращение людей, а уже потом – территорий!" – сказал Сивохо.

В Украине сегодня одновременно существует несколько законов, которые определяют конфликт на Донбассе и условия его урегулирования абсолютно по-разному, добавил глава Украинского института политики Руслан Бортник.



"Такая ситуация крайне негативно влияет на последовательность государственной политики в урегулировании конфликта, создает хаос. Представленная Гуманитарная стратегия воссоединения Украины как раз должна преодолевать этот хаос, создавать единство во власти", – отметил он.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко поддержал инициативу.



"Когда мы в 2015 году задавали вопрос жителям Мариуполя "А любите ли вы свой город?", всего лишь 36% отвечали "да". А сегодня уже 89% отвечают: "Да, мы любим город Мариуполь". И это наше ключевое достижение. Я хочу, чтобы в Гуманитарной стратегии воссоединения Украины мы красной линией показали людей, их любовь и стремление к воссоединению через их сердце, через их отношение и через развитие. Я уверен, мы вернем и объединим всю Украину", – сказал мэр города.

Сивохо сообщил, что в ближайшее время запланирован ряд таких мероприятий вдоль линии соприкосновения и на завершающем этапе – в Киеве. Полный текст стратегии будет опубликован на сайте платформы, и каждый желающий сможет принять участие в обсуждениях и внести свои предложения, рассказал он.