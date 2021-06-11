Энергетическое сообщество Европейского Союза обеспокоено намерением Украины ухудшить условия работы иностранным инвесторам путем введения нового акцизного налога на «зеленую» энергию.

Об этом сообщил глава совета директоров Европейского энергетического сообщества Матс Лундин.

«В то время пока весь мир давно движется вперед, политики и украинские госслужащие хотят ввести еще акциз на электроэнергию из ВИЭ. Они хотят сделать максимально тяжелыми условия для иностранных инвесторов создавать новые проекты, строить новые ветро- и солнечные станции», - сообщил он.

Он подчеркнул, что новый налог на ВИЭ в конечном итоге привете к потерям государственного бюджета.

«Правительство Украины должно идти в соответствии с Меморандумом, а не вводить новые налоги, потому как по факту это не увеличит, а это негативно отразится на финансовых поступлениях в госбюджет», - уверен глава совета директоров Европейского энергетического сообщества.

Он добавил, что инвесторы обеспокоены постоянными нападками украинских политиков на сектор возобновляемой энергетики.

«Политики ежедневно атакуют и делают так, чтобы эти цели не были достигнуты. Они продвигают собственные интересы. Для них – ок, продолжать загрязнять, для них – ок, менять правила для иностранных инвесторов. И даже ок – сокращать возможность для трудоустройства украинцев в секторе», - посетовал Матс Лундин.



Ранее сообщалось, что 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.