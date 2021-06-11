Украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказала, запустится ли газопровод «Северный поток-2».

«Давайте понимать, что игра идет на геополитической арене между Вашингтоном, Берлином и Москвой. И там есть интересы каждой из стран в чем-то. При этом мы понимаем, что Вашингтон может давить на Берлин, но лишь до определенной степени, потому как они являются и политическими союзниками, и союзниками по НАТО. И вряд ли Вашингтон будет загонять Берлин в какой-то глухой угол, понимая, что для Берлина это важно и там есть определенные экономические интересы», - говорит эксперт.

Заружко подчеркнула, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы.

По ее мнению, США могут осуществлять на Германию какое-то незначительное давление, но это вряд ли выльется в остановку строительства «Северного потока-2».

«На мой взгляд, «Северный поток» будет однозначно достроен и однозначно запустится. Потому как это выгодно определенным странам, которые имеют влияние на геополитической арене. И тому же Берлину это выгодно, и здесь как бы и Берлин этого не скрывает. При этом почему-то Украина свой план Б не разработала до сих пор. Мы же прекрасно понимаем, что огромный объем валютных поступлений в государственный бюджет Украины идет именно от транспортировки через газотранспортную систему Украины того самого газа пресловутого, о котором много говорится», - сказала политик.

Она отмечает, что Украина постоянно получала сигналы о том, что «Северный поток-2» будет достроен, но почему-то украинская власть не сделала выводы и не подготовилась к этому.

«Мы на сегодняшний день понимаем, что в каком-то объеме однозначно транзит газа сохранится. Просто потому, что объем «Северного потока-2» не позволит перенаправить (даже в купе с другими газотранспортными системами) полностью весь газ в обход Украины», - утверждает Заружко.

Ранее Politeka сообщала, что Карасев рассказал об отношениях Украины с США.

Также Politeka сообщала, что Яли сказал, что в Украине наконец осознали угрозу «Северного потока-2».