Предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит неприемлемые для бизнеса нормы, у представителей ассоциации есть существенные замечания к каждому разделу.

Об этом заявил сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков.

"Подавляющая часть предложенных изменений неприемлемы для бизнес-среды. У нас есть замечания к каждому разделу этого законопроекта, в частности администрирование налогов, нарушение конституционных прав людей на выезд, руководителей предприятий, в случае, если есть несогласованная задолженность. Также у нас есть оговорки и замечания по налогу на прибыль», - рассказал Поляков.

Он также отметил, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства, ведь предлагается ввести изменения не с начала бюджетного года, а с 1 июля.

«Мы сейчас видим, что Министерство финансов анонсирует, что оно переходит к среднесрочному бюджетному планированию на 3 года и т.д. В то же время подается законопроект 2 июня, а срок вступления новых норм в силу – 1 июля. Конечно, что мы получили как компании-члены очень много вопросов от наших штаб-квартир», - пояснил Поляков.

По его словам, учитывая многочисленные замечания бизнеса, законопроект должен быть отклонен.

«У нас есть очень основательные аргументы по поводу того, что вообще в целом этот законопроект должен быть отклонен», - отметил Поляков.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.