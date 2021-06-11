Верховный суд окончательно отклонил все требования НЭК "Укрэнерго" к компании "Д.Трейдинг" об уплате незаконного тарифа на передачу электроэнергии при ее экспорте.
Соответствующее решение Верховный суд вынес 8 июня 2021, передает РБК-Украина.
Сообщается, что требования НЭК "Укрэнерго" на 651 млн грн окончательно отклонены и признаны противоправными.
Суд первой инстанции отклонил иск "Укрэнерго" еще в сентябре 2020 года, в феврале 2021 года компания проиграла также апелляционную инстанцию.
Напомним, до этого суд признал противоправным и недействующим с момента принятия постановление НКРЭКУ, которым вопреки европейским правилам вводилась плата за передачу электроэнергию при ее экспорте.
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Это решение вступило в законную силу 21 октября 2020 года. Одним из главных аргументов для суда было несоответствие решения НКРЭКУ европейским правилам и нормам, которые Украина обязалась имплементировать.
Еще в мае 2020 года Энергосообщество официально сообщило, что взимание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит договору об Энергетическом сообществе и Соглашению об ассоциации.