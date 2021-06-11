Эксперт по энергетике Андрей Закревский в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как работают принципы устойчивого развития.

«Если пароходство начинает работать, например, в акватории Черного моря, то, исходя из принципов устойчивого развития, ты должен ее не загадить. А если так – то перед этим должен сделать аудит. Показать, что до меня было вот так, со мной вот так, и я рассчитываю, что будет вот так. Да, мы, может быть, сделает когда-нибудь аудит, экологическую экспедицию пошлем. Может, мы восстановим там биосферный заповедник и научную группу, которая будет работать», - рассказывает он.

А теперь мы пришли к одной простой вещи: вслед за республиканцами победили демократы в Штатах, продолжает эксперт.

«А демократы готовы порвать за устойчивое развитие. Это их конек, это их корова, которую они доят. И вот эта штука, которая была перед этим с Киотскими соглашениями, и которые не поддерживали республиканцы, - она вдруг оказалась теперь на уровне закона! Она носит глобальный характер! То есть сейчас, если ты не сделал этот аудит и не доказал, то завтра тебя будут просто выключать. Тебя выключат не из-за того, что ты аннексировал Крым, а из-за того что кто-то из Крыма подаст заявление, что начал хуже жить», - комментирует он.

Закревский рассказал, что на крупную спортивную компанию американский гражданин подал в суд из-за того, что где-то в Камбодже дети работают и получают меньше, чем должен получать ребенок, который ходит на работу в Соединенных Штатах.

«Эту компанию берут и по решению суда выключают. Но это нужно, чтобы человек подал иск. Это глобальное правило. А какая компания в Украине работает, проведя эти аудиты, разговаривая об устойчивом развитии, думая о том, как у нас с нищетой? А такие компании есть! Например, Филип Моррис Украина. Там в устойчивом развитии написано, что к 2030 году вообще нахр*н табакокурение. Они говорят: «Это плохо для здоровья людей!», - сообщает Закревский.

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