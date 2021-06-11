Политолог Руслан Бизяев в прямом эфире программы «Развилка. Live» рассказал о важных моментах и заявлениях в большом интервью Путина об Украине, в частности об идеологическом и геополитическом аспекте.

Идеологическим моментом он отмечает посыл Путина о том, что Украина — это проект «Антироссия». Политолог отметил, что ничего нового в этом нет, и когда-то даже обсуждалось, что на территории континентальной Украины попытались создать проект «Антироссия», а в Донецке и Луганске - проект «Антиукраина». У обеих сторон, по мнению Бизяева, получилось не очень.

«Становится вопрос, а что с этим делать. Путин говорил, что Минские соглашения не выполняются. Это понятно, что надо говорить с Донецком и Луганском, если у вас есть какие-то вопросы. Но как можно говорить с Донецком и Луганском, если Минские соглашения не работают и работать не будут», - заявил Бизяев.

Еще одним важным аспектом интервью эксперт отмечает геополитический, в частности касающийся красной линии. Бизяев напомнил, что Путин говорил о том, что подлетное время ракеты, если Украина вступит в НАТО, до Москвы будет составлять 7-10 минут. Но, по мнению политолога, вопрос даже не в подлетном времени ракет.

«Путин как никто другой понимает, что такое НАТО, и как они держат свое слово. Ведь это человек, который в конце 90х - в начале 2000-х хотел, чтобы Россия была в НАТО. Но не приняли. Это вопрос геополитических зон. Фактически вся бывшая территория СССР, включая страны Балтии – это зона интересов России и ее сателлитов. Мы же понимаем, что сейчас мир находится на грани новых ситуативных союзов, которые будут иметь парадоксальный вид. Удивляться не надо ничему», - заявил Бизяев.

Напомним, Бизяев уверен, что с увеличением долговой нагрузки мы все ближе подходим к дефолту.

Ранее Politeka сообщала, что Карасев рассказал об отношениях Украины с США.