"Наш край" требует проверить реализацию проекта "Большая стройка". Народный депутат, сопредседатель политической силы Сергей Шахов направил депутатский запрос к президенту Украины и Кабинету министров Украины и требует провести проверку хода выполнения программы "Большая стройка", в частности в Луганской области

"Большая стройка или большой дерибан? Вот так выглядит дорога от административного центра области в один из крупнейших районов Луганщины. Ямы такие, что колеса отваливаются прямо на ходу. Это позор для власти", – сказал Сергей Шахов, передают "Українські новини".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он разместил видео, сделанное в Луганской области, показав, как выглядит сегодня большинство дорог в регионе.

Народный депутат просит предоставить отчет об использовании средств, выделенных на финансирование программы, а также в случае выявления фактов хищения государственных средств - привлечь виновных к ответственности.

Представитель "Нашего края" также обратился к президенту, Кабинету министров и Генеральную прокуратуру с требованием проверить работу председателя Луганской ВЦА и его команды.