К предложенным правительством налоговым изменениям (законопроект №5600) бизнес-сообщество имеет много замечаний, его принятие неприемлемо. Об этом заявил и. о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов.



В частности, по его словам, является абсолютно неприемлемым изменение налогового законодательства посреди бюджетного года, в частности повышение ставки акциза, поскольку это негативно скажется на финансовых результатах предприятий.



«Повышение ставки налога происходит посреди года. Во-первых, это очень плохо – посреди года, потому что это приведет к очень негативным последствиям по выполнению наших планов. Потому что планы уже были созданы год назад в июле 2020 года, и конечно, изменение такой важной ставки налога, как акциз, приведет к ухудшению финансового состояния всех пивоваренных компаний. Потому что акциз – это самый дорогой компонент в пивной продукции», - сказал Хренов.



Также, по его мнению, в случае изменения системы расчета акциза, который предлагается законопроектом, должен быть предусмотрен определенный переходный период.



"Нам нужно не менее 6 месяцев для перехода. Это связано с изменением наших систем учета продукции, систем автоматической подготовки отчетности. Переход на ручную отчетность и ручной учет – это какое-то просто варварство, я считаю! Мы просто требуем, чтобы переходный период для введения новой системы налогообложения акцизным налогом составлял не менее 6 месяцев», - отметил Хренов.



Кроме того, он считает неприемлемой норму о запрете относить убытки прошлых лет на последующие налоговые периоды.



"Пивоваренная отрасль-одна из наиболее пострадавших от кризиса, который начался еще в 2013 году. У нас накопилось очень много убытков. Потеря возможности относить эти убытки в следующих налоговых периодов будет очень болезненной для отрасли, а эти убытки полностью возникли благодаря тому, что осуществлялись очень большие инвестиции в отрасль», - отметил Хренов.



Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.



В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.