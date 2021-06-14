НКРЭКП пообещало все-таки прекратить ценовые махинации и схемы на рынке электроэнергии на ближайшем заседании 16 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

«Регулятор планирует на ближайшем заседании, которое состоится 16 июня, обсудить проекты необходимых решений, в частности, относительно возможности пересмотра ценовых ограничений на рынке», - говорится в сообщении комиссии.

НКРЭКП продолжает настаивать, что ценовые махинации трейдеров не имели определяющего значения в критическом падении цен в мае 2021 года. А основной причиной рекордных убытков государственных компаний в мае стала «большая водность реке Днепр».

«Анализ рынка показывает, что профицит электроэнергии возник за счет сезонного снижения потребления, существенного роста притока воды в г. Днепр, что вызвало увеличение предложения электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, а также увеличением выработки электроэнергии из возобновляемых источников», - отметили в комиссии.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам Энергоатома и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.