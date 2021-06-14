В Украине не сделали работу над ошибками с предыдущего отопительного сезона, поэтому это угрожает стабильности и сбалансированности энергосистемы.



Причиной этому являются огромные финансово-экономические дисбалансы на рынке электроэнергии и накопленные многомиллиардные долги «Укрэнерго» перед тепловой генерацией.



Об этом сообщили в «Первой энергетической ассоциации Украины».

Как отмечается, энергетический сектор вошел в период с многомиллиардными долгами. Так, производителям электроэнергии на балансирующем рынке НЭК «Укрэнерго» задолжала почти 11 млрд. грн., а в целом такие «круговые» долги на энергетическом рынке измеряются десятками миллиардов гривен.



"Чем это грозит? Несбалансированностью и нестабильностью энергосистемы. Атомная генерация традиционно перешла в плановый ремонт блоков и оборудования на них. Вскоре это сделает и тепловая генерация. Понятно, что такие долги на рынке ставят под угрозу полноту и качество запланированных ремонтов, накопление топлива на складах и другие вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Если же подготовка к осенне-зимнему периоду из – за нехватки средств будет по сокращенной программе-зимой это новые неплановые остановы из-за аварий, срывов планов, новых долгов и новых обвинений. И так по кругу», - отметили в организации.



По мнению экспертов, Украина может избежать этих угроз, но нужно устранить ключевые причины, которые создают дисбалансы на рынке.



"НЭК" Укрэнерго " в 1-м кв. с. г. получила прибыль-3,72 млрд. грн. Напомним, прошлый год компания завершила с убытком 27,5 млрд грн. То же может есть шанс начать платить по долгам? Возможно... Однако, ключевые причины, которые создают огромные финансово-экономические дисбалансы на рынке электроэнергии, к сожалению, не устранены. Так что есть большая вероятность снова наступить на те же самые грабли», - сообщили в ассоциации.



Напомним, недавно генерирующие компании тепловой генерации инициировали судебные процессы против НЭК «Укрэнерго» с погашения последней задолженности в размере около 11 млрд грн., сложившейся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.