Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал, как власть собирается превратить президента в английскую королеву в Украине. По его словам, важно принять любое решение об изменении правительственного аппарата, например, в парламентскую республику.

«Идея какая – не просто парламентские выборы, а с изменением Конституции. То есть превратить президентский пост на английскую королеву. То есть проводим парламентские выборы, президент передает свои полномочия, проводит референдумы, но новый парламент должен будет с согласия президента внести в Конституцию изменения и превратить его в английскую королеву, а Украину в республику», - отметил Чаплыга.

По словам политолога, идею парламентской республики поддержат все представители украинского политикума. Как отмечает эксперт, Зеленскому нужно такое изменение, чтобы точно досидеть до конца своего срока, а когда придет время переизбираться, по словам Чаплыги, перенести ответственность с себя на парламент.

«Парламент это тоже устраивает, потому что тогда премьер-министр становится реальной властью и тогда вся власть в парламенте. Не устраивает США. Но это как вариант, который нужно сделать до осени», - подчеркнул эксперт.

Как отмечает Чаплыга, власть может вовсе и не пойти на этот шаг, ибо, по его словам, им может попросту не хватить силы воли. По мнению эксперта, если власть не пойдет на какие-то изменения в правительственном аппарате – это будет точка невозврата для страны.

«Дай Бог сил принять хоть какое-либо решение там (в ОП, - ред.) до точки бифуркации – это самое важное. Дай Бог, чтобы была республика», - сказал Чаплыга.

Напомним, для Politeka Чаплыга назвал три вершины треугольника власти олигархов.

Ранее Politeka публиковала мнение Чаплыги, что всё в этом мире делается в интересах своих стран, а страны – это граждане.



