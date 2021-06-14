Налоговые инициативы правительства, предусмотренные законопроектом №5600, должны приниматься только после обсуждения с бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.



Об этом заявил народный депутат Алексей Устенко.



«Мы должны слышать все ассоциации. По крайней мере, на базе комитета всегда все профильные бизнес-ассоциации были услышаны. В первую очередь мы понимаем, что налоги должны иметь не только собирательную функцию. Они должны стимулировать бизнес развиваться, вкладывать деньги и создавать новые рабочие места», - сказал Устенко.



Он подчеркнул: бизнес платит налоги, а государство должно быть заинтересовано в том, чтобы бизнес стабильно функционировал и развивался.



«Для нас важно, чтобы бизнес имел возможность комфортно работать и рассматривал Украину как страну, в которой есть гораздо больший потенциал, чем в любой другой европейской стране», - отметил Устенко.



По его мнению, поданный правительством законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (5600) будет доработан с учетом замечаний бизнес-ассоциаций, а также не исключил возможность перенесения даты вступления его в силу с 1 июля текущего года на 1 января 2022 года.



«Возможно, будет внесено не с 1 июля, возможно, это будет со следующего года, как должно быть. Но это только предварительный текст, и он явно еще очень сильно будет корректироваться ко второму чтению или к первому», - рассказал Устенко.



Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях №5600 является неприемлемым для бизнеса, и должен быть отклонен.



В то же время член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.