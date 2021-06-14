Юрист Геннадий Друзенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, чем отличается украинский мир от «русского мира».

«Не языком, даже не флагом... А простой вещью – украинцы все-таки, когда пришло время Х, вот когда избили людей на Майдане, у них хватило назвать зло злом. И никто из нас не верил в большие европейские идеи, завтра в Евросоюз... Но так нельзя делать! Нельзя бить людей просто потому, что они сидят, играют на гитарах... Точно так же опять же пошли на штурмы, когда появились трупы на Майдане. Точно так же многие ушли на войну, а другие помогали, потому что так нельзя, потому что есть некий базовый уровень правды», - говорит эксперт.

По его мнению, чтобы доказать, что на «пленках Бигуса» фигурирует именно Петр Порошенко, не нужно никаких экспертиз.

«Мне не надо доказательств. Это на уровне стилистики понятно, что даже если это смонтировано... Стиль очень сильно выдает. Вот это «хихи» – дороже всех экспертиз СБУ, которые будут проведены. И если мы скажем «так нельзя», значит, мы здоровое общество. Если мы не отвернемся от Петра Алексеевича и тех, кто его защищает... Я буду очень-очень волноваться за это общество. Возможно, так, как не волновался в 2013-2014 годах, когда все вроде бы внешне было гораздо сложнее. Потому что это ржавчина, которая подточила нас изнутри. Значит, мы прекратили отличать добро от зла​​», - сказал Друзенко.

Ранее Politeka сообщала, что ветеран АТО Алиев высказался о «пленках Бигуса».

Также Politeka сообщала, что Гайдай рассказал об украинском политикуме.



