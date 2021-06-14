Доработанный законопроект о выбросах (№4167) должен учитывать реалии и возможности украинской промышленности, а также предусматривать механизмы государственной финансовой поддержки экомодернизации.



Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера в комментарии Минпрому.



"Сегодня продолжается работа над третьей редакцией з/п №4167 о промышленном загрязнении. Народные депутаты дважды отклоняли его из-за откровенно вредоносного содержания для промышленности. Авторы документа возлагают на промышленные предприятия обязательства за свой счет (!!!) внедрить лучшие технологии и методы управления (НДТМ) всего за четыре (!!!) года. Для сравнения: компании из стран Восточной Европы получили на это до 20 лет времени. А еще - мощную финансовую поддержку из фондов Европейского Союза, которая исчисляется сотнями миллиардов", - рассказал Магера.



Он подчеркнул: у промышленных предприятий нет миллиардов, необходимых на проведение модернизации. Так, по оценкам экспертов, внедрение европейского сборника наилучших технологий и методов (НДТМ), предлагаемое авторами законопроекта, обойдется украинским промышленникам в 270 млрд грн. По словам депутата, прошлый год украинские промышленные предприятия закончили с убытками в 338 млрд грн., без финансовой помощи со стороны государства они не смогут провести экомодернизацию.



"При этом без ответа остаются два вопроса: почему власть отказывается разрабатывать механизмы государственно-частного партнерства, без которых экомодернизацию не провести, и почему мы взяли как пример для воплощения европейский сборник НДТМ – если таких обязательств перед ЕС у нас нет», - отметил Магера.



По его мнению, авторам законопроекта следует не копировать слепо европейские экологические нормы, а предложить промышленности механизмы и стимулы для проведения экомодернизации с учетом отечественных экономических реалий.



Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.