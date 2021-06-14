Очевидно, что в войне, которая идёт между Россией и Украиной, виноват Путин – но только ли он один? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает юрист, публицист, переводчик и общественный активист Геннадий Друзенко.

«Вспомните историю Никсона, ведь тот компромат, который заставил его уйти в отставку – это по украинским меркам просто детский лепет. Но разница в том, что в США есть политическая элита, а в Украине – нет. И четыре прокурора уходят в отставку, отказываясь выполнять распоряжения Никсона. К нему приходят коллеги-республиканцы и говорят: чувак, мы не будем тебя прикрывать. И для него остаётся одна возможность избежать импичмента: уйти самому. Это – страна, где есть элита», - говорит гость программы.

По его мнению, нынешняя судьба Порошенко доказывает, что в Украине элиты нет. Люди не понимают, что от него нужно бежать, как от зачумлённого.

«Украинские политики либо все мазаны одним миром, либо просто утратили чувство реальности. Но здесь особой разницы нет. Между тем, здоровое общество в Украине всё-таки есть, достаточно вспомнить судьбу Александра Мороза. Что с ним стало после того, как он перебежал от «оранжевых» к «бело-голубым»? Он стал политическим пенсионером», - напоминает Геннадий Друзенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он подверг критике действия Антоненко после освобождения.

Также Друзенко заявил, что главная задача Украины состоит в том, чтобы стать субъектом политики.



