Государство Украина должно придерживаться своих обязательств перед инвесторами в развитие "зеленой" энергетики, иначе иностранные инвесторы не будут работать в Украине

Об этом в ходе форума «Украина 30. Экономика без олигархов» заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Самое главное из всего-это соблюсти слово. Если государство несколько лет назад говорила компаниям возобновляемой энергетики: заходите в Украину. И подписала контракты. И тогда, когда они уже зашли и подписали, начать менять правила во время игры, - я думаю, что это доверие только медленно теряется. Поэтому мне кажется, все – так самое главное - это придерживаться слова", - сказал Гундер.

По его мнению, украинская власть должна поддерживать инвесторов, которые поверили в Украину и инвестируют в ее развитие. И подчеркнул: выполнение обязательств со стороны государства – это не преференции для инвестора, это справедливые условия.

«Заботьтесь об этих компаниях, которые поверили в Украину, и они будут лучшими амбассадорами. Значительно труднее привести нового инвестора, чем удержать этого, который здесь уже есть, который здесь уже работает», - сказал Гундер.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против государства готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику.