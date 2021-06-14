В Украине надо создавать комплекс факторов конкурентоспособности, без которых промышленность развиваться не будет
Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай наших» на YouTube.
«Самый простой пример – это возле атомных станций нужно создавать индустриальные парки, которые будут потреблять постоянную генерацию тока от этих станций. Проблема заключается в том, что когда много электроэнергии, ее некуда девать, а когда ее мало – это тоже плохо, потому что начинаются веерные отключения и импорт», - рассказал он.
Кущ рассказал, что в Украине очень мало балансирующих мощностей, балансирующая энергетика у нас в основном тепловая, а она очень затратная и европейцы будут ее уничтожать через специальные налоги. Европа хочет ввести сейчас налог на углеродный след, сказал он, и этим налогом они убьют всю нашу промышленность.
«Но есть простое решение – создание индустриальных парков, которые бы поглощали избыточную энергию генерации атомных станций, но этого не происходит. Потому что если это сделать, то атомная энергетика будет работать на индустриальные парки, а некоторые финансово-промышленные группы, которые хотят получать дешевую энергию на специальных аукционах, проводимых «Энергоатомом», не смогут этого делать», - подчеркнул он.
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Кущ считает, что против таких индустриальных парков будут выступать олигархические финансово-промышленные группы связанные с электроэнергетикой, которые получают дополнительные деньги за счет дешевой атомной генерации.
«Получается опять переплетение олигархических интересов, которые наша власть не хочет разруливать в интересах государства, а хочет ими руководить», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что господин Милованов не считает, что он сделал что-то плохое.