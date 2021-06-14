Политолог Тарас Загородний в своем блоге поднял тему предстоящей встречи президентов США и Украины Согласно МИД Украины, встреча Байдена с Зеленским может состояться в конце июля в Вашингтоне.

Ведущий считает, что назначение встречи Зеленскому - хороший результат, ведь она свидетельствует о легитимности на мировой арене. Также он объясняет, что приглашение в Белый дом является большим преимуществом, поскольку Соединенные Штаты, кто бы что ни говорил, - это сверхдержава и ее слово имеет вес в мире.

«Те, кто вхожи в Белый дом и имеют контакт с президентом – это большой плюс. Как бы мы к Зеленскому ни относились, но он представляет наше государство, и его появление в Белом доме – это есть хорошо», - рассуждает политолог.

Загородний утверждает, что это так сработала тактика, которую выбрал Зеленский: он обвинял лидеров ведущих государств мира в предательстве интересов Украины путем предоставления согласия на продолжение строительства Северного потока-2. Как минимум, говорит он, давление в прессе на администрацию президента США дало свое. «Они не отказали, они не бросили», - заключает политолог.