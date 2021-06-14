Военный эксперт Юрий Кочевенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, чего ожидать от встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным

«Суть американской политики драматически не меняется. Потому что ни Байден, ни предыдущий его предшественник Трамп не были императорами Соединенных Штатов. Они были президентами государства, в котором сложные сильные институции, в котором сложная и сильная система сдерживания противовесов, где нельзя как флюгер менять ни внешнюю, ни внутреннюю политику», - говорит эксперт.

По его мнению, последовательное стратегическое давление США на РФ для Украины важнее, чем какая-то конкретная встреча.

«Безусловно, она нужна. Она нужна Байдену, потому что ему нужно объяснять в том числе и своим избирателям, а все ли он сделал для того, чтоб, скажем, избежать вооруженного противостояния с Россией. Эта встреча – один из этих элементов. Она нужна мировому сообществу, потому что в результате нее наступит какая-то ясность относительно намерений России, относительно намерений США», - сказал Кочевенко.

«Безусловно, мы все с интересом будем за ней наблюдать, и те заявления, которые будут сделаны, будут многократно процитированы, разобраны, проанализированы… Но встреча пройдет, и жизнь пойдет дальше. И российская оккупация, и российская агрессия против Украины не исчезнут, какими бы ни были результаты этой встречи. Нам стоит в первую очередь надеяться и опираться на самих себя и собственные силы. Не могут быть ни США, ни Европа более проукраинскими, чем сама Украина», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Загородний оценил шансы Зеленского быть услышанным Байденом.