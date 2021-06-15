Телеканал "Украина 24" стал лидером смотрения. Ему доверяют миллионы зрителей.
Только за прошедшую неделю канал посмотрели более 6 миллионов украинцев. Также "Україна 24" уже 15 неделю удерживает лидерство в нише по аудитории 18+ по всей Украине, пишет "Україна 24".
"Это не просто цифры, а уверенность в том, что нас любят, смотрят и нам зрители доверяют самое ценное — свое время. А мы, в свою очередь, делаем все для объективного информирования", — заявил главный редактор "Новостной группы Украина" Юрий Сугак.
По итогам прошлой недели "Украина 24" лидирует среди новостных каналов с долей 1,6% среди зрителей старше 18 лет по всей Украине.
Кроме того, "Украина 24" является уверенным лидером вечером по будням в слоте праймовых ток-шоу с долей 2,6% по 18+ по всей Украине.
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"Лидерские показатели = доверие зрителей. А это лучшая награда для команды информационного канала, которая постоянно совершенствуется, чтобы быть первой", — заявил Юрий Сугак.
Ранее сообщалось, что "Украина 24" запустила спецпроект к Евро-2020 "Реальна політика. Нотатки на полях".